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Италия пробилась в финальную часть Евро-2020

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Подопечные Роберто Манчини обыграли Грецию в матче отбора.
Игроки сборной Италии празднуют победу
Игроки сборной Италии празднуют победу
Getty Images

Сборная Италии одержала победу над командой Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Поединок состоялся в Риме и завершился со счетом 2:0 в пользу "Скуадры Адзурры".

Голами отметились хавбек Жоржинью (с пенальти) и форвард Федерико Бернардески. 

Благодаря победе побопечные Роберто Манчини набрали 21 очко в семи матчах группы J и стали второй сборной после Бельгии, которая досрочно попадает в финальную часть турнира.

Голы: Жоржиньо, 63 (пен.), Бернардески, 78

Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Барелла (Дзаньоло, 87), Жоржиньо, Верратти — Кьеза (Бернардески, 39), Иммобиле (Белотти, 83), Инсинье.

Греция: Пасхалакис — Бакакис, Хадзидиакос, Сиовас, Стафилидис — Зека, Курбелис, Бухалакис (Яннулис, 75) — Бакасетас (Манталос, 80) — Лимниос, Кулурис (Донис, 67).

Предупреждения: Хадзидиакос, Кулурис, Бухалакис.

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Теги: Италия, футбол, Греция, Евро-2020
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