Дания - Швейцария 1:0 Видео голов и обзор матча
Единственный мяч забил на 84-й минуте Юссуф Поульсен.
Сборная Дании минимально обыграла команду Швейцарии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Дания — Швейцария 1:0
Голы: Поульсен, 84
Дания: Шмейхель — Далсгард, Кристенсен (Йоргенсен, 87), Кьяер, Ларсен (Анкерсен, 80) — Шоне (Хейбьерг, 65), Делэйни, Эриксен — Корнелиус, Поульсен, Брэйтуэйт
Швейцария: Зоммер — Аканжи, Шер, Эльведи — Родригес (Дрмич, 87), Джака, Закария, Лихтштайнер (Мбабу, 68), Мехмеди (Фройлер, 83) — Сеферович, Эмболо
Предупреждения: Поульсен — Закария, Родригес
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