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Дания - Швейцария 1:0 Видео голов и обзор матча

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Единственный мяч забил на 84-й минуте Юссуф Поульсен.
Дания - Швейцария 1:0
Дания - Швейцария 1:0
Getty Images

Сборная Дании минимально обыграла команду Швейцарии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Смотрите видеообзор этого поединка на нашем сайте:

Дания — Швейцария 1:0
Голы: Поульсен, 84

Дания: Шмейхель — Далсгард, Кристенсен (Йоргенсен, 87), Кьяер, Ларсен (Анкерсен, 80) — Шоне (Хейбьерг, 65), Делэйни, Эриксен — Корнелиус, Поульсен, Брэйтуэйт

Швейцария: Зоммер — Аканжи, Шер, Эльведи — Родригес (Дрмич, 87), Джака, Закария, Лихтштайнер (Мбабу, 68), Мехмеди (Фройлер, 83) — Сеферович, Эмболо

Предупреждения: Поульсен — Закария, Родригес

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Теги: Дания, Швейцария, Евро-2020, видео
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