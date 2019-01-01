Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1 Видео голов и обзор матча

Боснийцы добыли уверенную победу в поединке со скандинавской командой.

Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1 / nfsbih.ba

В матче седьмого тура группы J отбора на Чемпионат Европы-2020 сборная Боснии и Герцеговины дома уверенно обыграла Финляндию - 4:1.

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Босния и Герцоговина - Финляндия 4:1

Голы: Хайрович, 29, Пьянич, 37 (с пенальти), 58, Ходжич, 73 — Похьянпало, 79

Босния и Герцоговина: Шехич — Каржич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац — Сарич (Жажало, 71), Пьянич (Крунич, 76), Сирирот — Вишча (Хайрович, 18), Ходжич, Гояе

Финляндия: Градецки — Райтала, Араюури (Вайсанен, 30), Тоивио, Уронен — Сооири (Похьянпало, 46), Лод, Камара, Спарв (Кауко, 71), Туоминен — Пукки

Предупреждения: Ходжич, Жажало — Уронен, Райтала, Пукки.