Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1 Видео голов и обзор матча

Комментариев: 0
Боснийцы добыли уверенную победу в поединке со скандинавской командой.
Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1 / nfsbih.ba
Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1 / nfsbih.ba

В матче седьмого тура группы J отбора на Чемпионат Европы-2020 сборная Боснии и Герцеговины дома уверенно обыграла Финляндию - 4:1.

Смотрите видеообзор этого поединка на нашем сайте:

Босния и Герцоговина - Финляндия 4:1
Голы: Хайрович, 29, Пьянич, 37 (с пенальти), 58, Ходжич, 73 — Похьянпало, 79

Босния и Герцоговина: Шехич — Каржич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац — Сарич (Жажало, 71), Пьянич (Крунич, 76), Сирирот — Вишча (Хайрович, 18), Ходжич, Гояе

Финляндия: Градецки — Райтала, Араюури (Вайсанен, 30), Тоивио, Уронен — Сооири (Похьянпало, 46), Лод, Камара, Спарв (Кауко, 71), Туоминен — Пукки

Предупреждения: Ходжич, Жажало — Уронен, Райтала, Пукки.

Поделись:
Теги: Босния и Герцеговина, Финляндия, Евро-2020, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь