Тренер Португалии: После второго гола мы уже начали думать о матче с Украиной

Фернанду Сантуш подвел итоги победного матча отбора на Евро-2020.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча против Люксембурга (3:0) в рамках отбора на Евро-2020.

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"В первые 25 минут мы были очень хороши, действовали достаточно динамично и создавали моменты. Потом мы утратили глубину, Люксембург почувствовал себя более комфортно, но не создавал голевых моментов.

После перерыва мы опять хорошо начали играть. Думаю, мы контролировали игру, но после второго гола футболисты уже начали думать о матче с Украиной", - цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина - Португалия состоится в Киеве на НСК Олимпийский в понедельник, 14-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка. В прям эфире встречу покажет телеканал Украина.

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