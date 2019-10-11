Кейн: Нас опустили на землю, но ситуация у нас хорошая

Капитан сборной Англии высказался по поводу неожиданного поражения в матче отбора на Евро-2020.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился своим мнением относительно неожиданного поражения в матче с Чехией (1:2) в рамках отбора на Евро-2020.

"Мы отлично начали поединок и рано повели в счете, но после этого стали проявлять медлительность с мячом. Во втором тайме мы играли лучше, создали несколько моментов, но не использовали их. Мы слишком легко теряли мяч, особенно в первом тайме.

Каждый матч в Европе сложный. Их поддерживали болельщики, было нелегко играть, но это не может быть оправданием. Нас опустили на землю, но все равно находимся в хорошей ситуации", - приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Чехия - Англия.

Предлагаем вам ознакомиться с результатами всех матчей отбора на Евро-2020, а также с турнирными таблицами.