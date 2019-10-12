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Английские фанаты забросали полицейских бутылками, а в ответ получили гранаты

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Серьезная стычка фанатов с представителями правопорядка произошла в Праге.
В Праге произошли стычки фанатов с полицией
В Праге произошли стычки фанатов с полицией
Getty Images

В пятницу, 11-го октября, в Праге (Чехия) состоялся матч отбора на Евро-2020 между сборными Чехии и Англии, однако некоторым болельщика он запомнился конфликтом с полицией.

Как сообщает BBC, накануне поединка произошло столкновение между британскими болельщиками и местной полицией.

Около 19:00 по киевскому времени на площади в старом городе фаната стали забрасывать представителей органов правопорядка бутылками.

В Праге произошли стычки фанатов с полицией
В Праге произошли стычки фанатов с полицией
Getty Images

Полиция ответила на это оглушающими гранатами. Представители органов правопорядка загнали около 10 человек, которые нападали на них, в угол и положили лицом на землю. Полиция задержала хулиганов.

В Праге произошли стычки фанатов с полицией
В Праге произошли стычки фанатов с полицией
Getty Images

В Праге произошли стычки фанатов с полицией
В Праге произошли стычки фанатов с полицией
Getty Images

Отмечается, что всего арестовали 31 болельщика, среди которых было 14 английских фанатов.

В Праге произошли стычки фанатов с полицией
В Праге произошли стычки фанатов с полицией
Getty Images

Также сообщается, что один из фанатов во время стычки получил повреждения. Помощь ему оказали прибывшие на место медики.

В Праге произошли стычки фанатов с полицией
В Праге произошли стычки фанатов с полицией
Getty Images

Напомним, в матче отбора на Евро-2020 сборная Англии сенсационно уступила Чехии со счетом 1:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: сборная Англии по футболу, сборная Чехии по футболу, Евро-2020, футбол, вне игры, полиция, болельщики, фанаты, конфликт
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