Английские фанаты забросали полицейских бутылками, а в ответ получили гранаты
В пятницу, 11-го октября, в Праге (Чехия) состоялся матч отбора на Евро-2020 между сборными Чехии и Англии, однако некоторым болельщика он запомнился конфликтом с полицией.
Как сообщает BBC, накануне поединка произошло столкновение между британскими болельщиками и местной полицией.
Около 19:00 по киевскому времени на площади в старом городе фаната стали забрасывать представителей органов правопорядка бутылками.
Полиция ответила на это оглушающими гранатами. Представители органов правопорядка загнали около 10 человек, которые нападали на них, в угол и положили лицом на землю. Полиция задержала хулиганов.
Отмечается, что всего арестовали 31 болельщика, среди которых было 14 английских фанатов.
Также сообщается, что один из фанатов во время стычки получил повреждения. Помощь ему оказали прибывшие на место медики.
Напомним, в матче отбора на Евро-2020 сборная Англии сенсационно уступила Чехии со счетом 1:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.
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