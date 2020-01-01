Чехия - Англия 2:1 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Сборная Англии сенсационно проиграла Чехии.

Чехия - Англия: видео голов Getty Images

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Чехии на своем поле принимала Англию.

"Локомотив" сенсационно добыл победу в этом противостоянии - после того, как Кейн открыл счет ударом с пенальти чехи сумели забить два гола усилиями Брабеца и Ондрашек.

Благодаря этой победе Чехия сравнялась с Англией по набранным очкам, и теперь обе команды возглавляют группу с 12 пунктами.

Смотрите видео голов и обзор матча Чехия - Англия:

Чехия - Англия 2:1

Голы: Брабец, 9, Ондрашек, 85 - Кейн, 5 (пен).

Чехия: Вацлик - Чоуфал, Челустка, Брабец, Боржил - Соучек, Крал - Масопуст (Змргал, 90), Дарида, Янкто (Копиц, 82) - Шик (Ондрашек, 65).

Англия: Пикфорд - Триппьер, Кин, Магуайр, Роуз - Хендерсон, Райс (Абрахам, 88), Маунт (Баркли, 72) - Стерлинг, Кейн, Санчо (Рашфорд, 73).

Предупреждения: Янкто - Роуз, Стерлинг, Хендерсон.