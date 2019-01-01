Португалия - Люксембург 3:0 видео голов и обзор матча

Португалия перед матчем с Украиной разгромила Люксембург. Смотрите видео голов матча Португалия - Люксембург.

Национальная команда Португалии провела свой пятый матч в рамках отбора на чемпионат мира, в котором сумела обыграть дома сборную Люксембурга.

Уже на 16-й минуте голом отметился Бернарду Силва. Второго мяча фанатам пришлось ждать больше тайма. В середине второй половины Криштиану Роналду перебросил голкипера и забил свой 94-й мяч за сборную

Гедеш довершил разгром, забив через 12 минут после выхода на поле.

Португалия - Люксембург 3:0

Гол: Б. Силва, 16, Роналду, 66, Гедеш, 89.

Португалия: Патрисиу — Н. Семеду, Диас, Пепе, Геррейро — Моутиньо (Невеш, 90), Перейра, Фернандеш — Роналду, Фелиш (Ж. Мариу, 88), Б. Силва (Гедеш, 77)

Люксембург: Морис — Бонерт (Синани, 46), Жерсон Ларс, Шано, Карлсон, Янс — О. Тиль, В. Тиль (Бенси, 88), Баррейро — Ж. Родригес, Турпель (Да Мота, 59).

Предупреждения: Баррейро — Ж. Родригес.