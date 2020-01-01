Исландия - Франция 0:1 видео гола и обзор матча отбора на Евро-2020
Подопечные Дидье Дешама вырвали победу благодаря пенальти.
В матче седьмого тура отбора на Евро-2020 сборная Франции с минимальным счетом обыграла Исландию.
Единственный гол в этом поединке забил Оливье Жиру с пенальти на 66-й минуте встречи.
Смотрите видео гола и обзор матча Исландия - Франция:
Исландия - Франция 0:1
Гол: Жиру, 66 (пен).
Исландия: Халльдоурссон - Пальссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Скуласон - Гудмундссон (Бедварссон, 15), Сигурьонссон (Финнбогасон, 73), Б. Бьярнасон, Траустасон (А. Сигурдссон , 81) - Сигторссон, Г. Сигурдссон
Франция: Манданда - Павар, Варан, Лангле, Динь - Толиссо, Канте, Матюиди - Гризманн, Жиру (Бен-Йеддер, 78), Коман (Иконе, 88)
Предупреждения: Р. Сигурдссон, Сигурьонссон - Жиру, Варан, Толиссо
Полная версия правил