Исландия - Франция 0:1 видео гола и обзор матча отбора на Евро-2020

Подопечные Дидье Дешама вырвали победу благодаря пенальти.

Исландия - Франция: обзор матча twitter.com/equipedefrance

В матче седьмого тура отбора на Евро-2020 сборная Франции с минимальным счетом обыграла Исландию.

Единственный гол в этом поединке забил Оливье Жиру с пенальти на 66-й минуте встречи.

Смотрите видео гола и обзор матча Исландия - Франция:

Исландия - Франция 0:1

Гол: Жиру, 66 (пен).

Исландия: Халльдоурссон - Пальссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Скуласон - Гудмундссон (Бедварссон, 15), Сигурьонссон (Финнбогасон, 73), Б. Бьярнасон, Траустасон (А. Сигурдссон , 81) - Сигторссон, Г. Сигурдссон

Франция: Манданда - Павар, Варан, Лангле, Динь - Толиссо, Канте, Матюиди - Гризманн, Жиру (Бен-Йеддер, 78), Коман (Иконе, 88)

Предупреждения: Р. Сигурдссон, Сигурьонссон - Жиру, Варан, Толиссо