Сборная Чехии сенсационно вырвала победу в матче против Англии

Подопечные Саутгейта неожиданно потерпели поражение от сборной Чехии.

В матче седьмого тура квалификации на Евро-2020 сборная Чехии на своем поле сенсационно обыграла национальную команду Англии.

В первом тайме команды отличились по одному забитому голу, однако на 85-й минуте поединка хозяева поля сумели выйти вперед и уже не упустили своего шанса на победу.

Таким образом, у сборных Англии и Чехии теперь равное количество баллов в турнирной таблице - 12, и они занимают первое и второе места соответственно. При этом, англичане имеют одну игру в запасе.

Чехия - Англия 2:1

Голы: Брабец, 9; Ондрашек, 85 - Кейн (пен), 5

Чехия: Вацлик, Брабец, Боржил, Цоуфал, Челюстка, Масопуст (Змргал, 90), Янкто (Копиц, 83), Соучек, Дарида, Крал, Шик (Ондрашек, 65).

Англия: Пикфорд, Кин, Магуайр, Роуз, Триппьер, Райс (Абрахам, 88), Санчо (Рэшфорд, 73), Хендерсон, Маунт (Баркли, 72), Стерлинг, Кейн.

Предупреждения: Янкто (8), Роуз (10), Стерлинг (68), Хендерсон (90).