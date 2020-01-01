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Португалия уверенно обыграла Люксембург

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Подопечные Фернанду Сантуша не испытали проблем в матче против Португалии.
Португалия обыграла Люксембург
Португалия обыграла Люксембург
Getty Images

Сборная Португалии в домашнем матче седьмого тура отбора на Евро-2020 обыграла команду Люксембурга со счетом 3:0.

В первой половине игры голом отличился Бернарду Силва, а уже во втором тайме, на 66-й минуте поединка, звездный форвард Криштиану Роналду удвоил преимущество своей команды.

За несколько минут до конца встречи вышедший на замену Гонсалу Гедеш после подачи с углового поразил сетку ворот Энтони Мориса и установил окончательный счет в матче - 3:0.

Таким образом, Португалия с 11-ю очками занимает второе место в группе В, отставая от лидирующей Украины на 5 баллов. При этом подопечные Фернанду Сантуша имеют в запасе еще одну игру. Люксембург же с 4-мя очками идет на 4-й позиции.

Португалия - Люксембург 3:0
Голы: Б. Силва, 16, Роналду, 66, Гедеш, 89.

Португалия: Патрисиу - Н. Семеду, Диас, Пепе, Геррейро - Моутиньо (Невеш, 90), Перейра, Фернандеш - Роналду, Фелиш (Ж. Мариу, 88), Б. Силва (Гедеш, 77)

Люксембург: Морис - Бонерт (Синани, 46), Жерсон Ларс, Шано, Карлсон, Янс - О. Тиль, В. Тиль (Бенси, 88), Баррейро - Ж. Родригес, Турпель (Да Мота, 59).

Предупреждения: Баррейро - Ж. Родригес.

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Теги: сборная Португалии по футболу, сборная Люксембурга, Евро-2020, отбор, квалификация, футбол
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