Украина благодаря дублю Малиновского обыграла Литву

"Сине-желтые" не испытали особых проблем со своим соперником и сделали весомый шаг к выходу на Евро-2020.

В рамках седьмого матча отбора на чемпионат Европы-2020 года сборная Украины в Харькове принимала команду Литвы.

“Желто-синие“ в первом матче разгромили соперника в Вильнюсе со счетом 0:3. Сейчас же положение литвоцев выглядело более плачевным, ведь перед матчем на ОСК Металлист у них вылетели капитан Федор Черных, а также игроки Викинтас Сливка, Маркус Палионис и Мантас Куклис.

К тому же, в стан сборной Украины вернулся один из важнейших игроков - Андрей Ярмоленко.

После того, как арбитр Харальд Лехнер дал стартовый свисток - украинцы сразу принялись за дело. Жуниор Мораес уже на 3-й минуте имел шанс открывать счет, но с пробил головой выше ворот после подачи Соболя с левого фланга. Через пять минут уже Степаненко головой бил по воротам - штанга спасла ворота Черняускаса.

Хозяева продолжали давить на Литву, подтверждая свой статус фаворита, но никак не могли попасть в створ ворот: Марлос пяткой оставил мяч Зинченко, никто ему не мешал, но с выгодной позиции в штрафной он промахнулся.

Стоит заметить, что в этом матче активно действовали фланги украинцев. Соболь и Болбат постоянно подключались к атакам, а первый довольно часто показывал чудеса своей техники, заметно пошатнув позиции Миколенко перед поединком с Португалией. Именно они создавали моменты у владений гостей на протяжении всего поединка.

Впрочем, подопечные Андрея Шевченко попали в створ ворот впервые на 29-й минуте, но зато как! Сразу же забили гол! Простейшая стеночка Малиновского с Жуниором Мораесом и Руслан вышел на ударную позицию, после чего пробил под рукой голкипера - 1:0

Ярмоленко через несколько мгновений мог удваивать, однако за гостей снова сыграла стойка! Андрей мощно пробивал с левой ноги попал в перекладину. Остаток первого тайма проходил под знаменем явного доминирования украинцев. Соотношения владения мячом доходило до 82-18 процентов.

Второй тайм начался несколько скомкано для принимающей стороны, но “сине-желтые“ понимали - нужен еще один гол, ведь минимальное преимущество - очень скользкое. Тем более, что Матвиенко вначале 2-й половины на ровном месте привез момент на свои ворота.

Литва и Украины обменялись желтыми карточками, после чего на 57-й минуте Ярмоленко заработал штрафной удар перед линией владений гостей. Жулпа сзади по ноге ударил украинца. Такая позиция была в самый раз для Малиновского. Руслан подошел к мячу и выстрелил в ближний для вратаря угол - голкипер даже не шелохнулся - 2:0.

Поединок завершался также, как и продолжался - Украина продолжала доминировать. Конечно, после того, как команда Шевченко поняла, что победа уже у них “в кармане“, то начали больше экспериментировать и даже слегка растеряли концентрацию: на 83-й минуте форвард гостей пробивал из штрафной, однако Пятов оказался на чеку и парировал удар.

Украина одержала ожидаемую победу над Литвой и практически гарантировала себе место на чемпионате Европы-2020. Даже если “сине-желтые“ не смогут взять очки в киевском матче с Португалией, то достаточно будет не проиграть Сербии со счетом 0:6, что, согласитесь, не такая уж непосильная задача.

Украина — Литва 2:0

Голы: Малиновский, 29, 58



Украина: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко (Сидорчук, 72), Зинченко, Малиновский — Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес, Марлос (Коноплянка, 59).



Литва: Черняускас — Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс (Шимкус, 61) — Воробьев, Вербицкас — Новиковас, Жулпа, Голубицкас (Ласицкас, 72) — Лаукжемис (Матулявичюс, 77).

Предупреждения: Степаненко — Новиковас, Зулпа