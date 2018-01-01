Симеоне: Я сильно восхищаюсь Клоппом
Клопп покоряет сердца.
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне рассказал каким тренером он восхищается.
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Каким тренером я восхищаюсь? Юрген Клопп. Вне всяких сомнений.
Ему доводилось терпеть поражения и одерживать потрясающие победы, но он всегда придерживался своего стиля. К тому же я вижу, насколько он близок к своим футболистам“, - приводит слова Симеоне Goal.com.
Напомним, что Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА.
Отметим, что немецкий специалист во второй раз подряд стал лучшим тренером месяца в АПЛ.
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