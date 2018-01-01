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Симеоне: Я сильно восхищаюсь Клоппом

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Клопп покоряет сердца.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне рассказал каким тренером он восхищается.

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Каким тренером я восхищаюсь? Юрген Клопп. Вне всяких сомнений.

Ему доводилось терпеть поражения и одерживать потрясающие победы, но он всегда придерживался своего стиля. К тому же я вижу, насколько он близок к своим футболистам“, - приводит слова Симеоне Goal.com.

Напомним, что Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА.

Отметим, что немецкий специалист во второй раз подряд стал лучшим тренером месяца в АПЛ.

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Теги: Диего Симеоне, Юрген Клопп
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