Коллина: VAR только усиливает эмоции от празднования гола

С VAR футболом стал ярче.

Бывший судья Пьерлуиджи Коллина поделился мнением о работе системы видеопомощи рефери (VAR).

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“Даже если кажется, что VAR существует вечно, то было придумано всего пять лет назад. Это должно было быть простым визуальным пособием для рефери.

Одна из самых больших проблем была в надежности, а скорость технологии значительно увеличилась. То, что сегодня занимает одну минуту, в 2014 году занимало пять.

Мы работаем постоянно над улучшением технологии. Через пять лет система может полностью отличаться от той, которую мы видим сейчас.

Конечно, никто не любит ждать, но большим шагом вперед будет момент, когда мы создадим программу, использующую искусственный интеллект, чтобы сразу выбрать повторы с 20 различных ракурсов камеры.

Не думаю, что VAR убивает эмоции от празднования гола, VAR только усиливает их.

Болельщики имеют возможность отпраздновать дважды: когда забивают гол и после его подтверждения“, - приводит слова Коллины Football Italia.

Напомним, что в Боливии произошел конфузный случай с VAR.