Мартинес: Важно жертвовать собой ради друг друга

Главный тренер сборной Бельгии хочет, чтоб команда закончила групповой этап на первом месте.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча с Сан-Марино (9:0).

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“Я очень доволен. Команда играла дисциплинированно, никто не действовал эгоистично, создали много моментов и забили очень хорошие голы.

Наш следующий шаг - закончить на первом месте в группе.

Мы сейчас лучше, чем были в России. У нас гораздо больше опыта. Дело не только в таланте, который у вас есть, но и в желании жертвовать собой ради друг друга.

Это может иметь значение, когда команды практически равны“, - цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Отметим, что сборная Бельгия вышла на Евро - 2020.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Бельгия - Сан-Марино.