Франция сумела вырвать победу над Исландией благодаря пенальти

Подопечные Дидье Дешама заработали на выезде три очка.

Сборная Исландии на своем поле проиграла национальной команде Франции в рамках отбора на Евро-2020.

С первых минут поединка “трехцветные“ демонстрировали, что именно они здесь главные - подопечные Дешама уверенно контролировали мяч, практически не оставляя сопернику никакого пространства для маневра.

Впрочем, несмотря на внушительное превосходство в плане владения мяча, французы особо ничем похвастаться не могли. Чрезмерно опасных моментов у ворот Халльдоурссона практически не было. Единственный действительно запоминающийся эпизод был на 43-й минуте - Гризманн отдал на Комана, но Кингсли не попал в створ.

Второй тайм ничем не отличался от первого - много перепасовок между французами, попытки “викингов“ отобрать мяч и добраться до штрафной соперника, однако вплоть до середины второго тайма ничего действительно опасного командами создано не было.

А вот на 64-й минуте произошел эпизод, который и принес Франции победу - Антуан Гризманн упал в штрафной соперника после толчка Скуласона и арбитр Джанлука Рокки без колебания указал на точку. В итоге Жиру с филигранной точностью исполнил 11-метровый удар, выведя свою команду вперед.

Спустя чуть больше десяти минут Франция имела еще один момент, в котором могли забить - Коман прошел слева по флангу, отдал на Матюиди, но тот попал в штангу. Под занавес встречи могли отыграться и “викинги“, но все их попытки неизменно летели мимо ворот.

Таким образом, сборная Франции обыграла Исландию и записала себе в актив еще три очка. Теперь у “трехцветных“ 18 баллов - столько же в группе H имеет сборная Турции.

Исландия - Франция 0:1

Гол: Жиру, 66 (пен).

Исландия: Халльдоурссон - Пальссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Скуласон - Гудмундссон (Бедварссон, 15), Сигурьонссон (Финнбогасон, 73), Б. Бьярнасон, Траустасон (А. Сигурдссон , 81)- Сигторссон, Г. Сигурдссон

Франция: Манданда - Павар, Варан, Лангле, Динь - Толиссо, Канте, Матюиди - Гризманн, Жиру (Бен-Йеддер, 78), Коман (Иконе, 88)

Предупреждения: Р. Сигурдссон, Сигурьонссон - Жиру, Варан, Толиссо