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Черчесов: Первая задача - попасть на Евро, а вторая - с какого места

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Победа над шотландцами была заслуженной.
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
Getty Images

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромную победу в матче квалификации Евро-2020 против Шотландии (4:0).

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“Честно говоря, коррективы были внесены в перерыве чисто профессиональные. Нюансы. Никаких эмоций не было. Нужно было продолжать играть, пас последний проходил, но делали одну-две лишние передачи. 

Стандарт сыграл свою роль. Артем продавил соперников и забил. Потом стали чуть раскрепощеннее играть.

Много вопросов по этому Евро. На сегодняшний день надо нам смотреть на корзину. Первые места, естественно, оказываются в первой корзине, но еще два лучших вторых места тоже туда попадают.

Первая задача - попасть на Евро. Вторая - с какого места. Так что надо максимально готовиться и улучшать рейтинг“, - рассказал Черчесов в эфире Матч ТВ.

Отметим, что видео голов и обзор матча Россия - Шотландия доступен на нашем сайте.

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Теги: Станислав Черчесов, сборная России, Шотландия
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Комментариев (1)
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YSL    11.10.2019, 16:55
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YSL
Молодцы . Так держать!!!!
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