Азар: Бельгия хочет набрать 30 очков из 30

Бельгиец хочет одержать все 10 побед в квалификации на чемпионат Европы.

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал выход своей сборной на чемпионат Европы - 2020.

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“Я счастлив - мы прошли квалификацию, было много голов, болельщики рады.

Но мы могли забить больше, так что мы немного разочарованы тем, что не забили 10-й гол.

Теперь мы должны стремиться набрать 30 очков из 30 в группе“, - приводит слова пресс-служба УЕФА.

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