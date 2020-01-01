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Азар: Бельгия хочет набрать 30 очков из 30

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Бельгиец хочет одержать все 10 побед в квалификации на чемпионат Европы.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал выход своей сборной на чемпионат Европы - 2020.

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“Я счастлив - мы прошли квалификацию, было много голов, болельщики рады.

Но мы могли забить больше, так что мы немного разочарованы тем, что не забили 10-й гол.

Теперь мы должны стремиться набрать 30 очков из 30 в группе“, - приводит слова пресс-служба УЕФА.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голова и обзор матча Бельгия - Сан-Марино.

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