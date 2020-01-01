Азар: Бельгия хочет набрать 30 очков из 30
Бельгиец хочет одержать все 10 побед в квалификации на чемпионат Европы.
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал выход своей сборной на чемпионат Европы - 2020.
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“Я счастлив - мы прошли квалификацию, было много голов, болельщики рады.
Но мы могли забить больше, так что мы немного разочарованы тем, что не забили 10-й гол.
Теперь мы должны стремиться набрать 30 очков из 30 в группе“, - приводит слова пресс-служба УЕФА.
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