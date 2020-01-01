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Швеция - Испания: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

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Сборные Швеции и Испании проведут матч отбора на Евро-2020. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Швеция - Испания: онлайн трансляция матча
Швеция - Испания: онлайн трансляция матча
Getty Images

Во вторник, 15-го октября, сборная Швеции примет национальную команду Испании в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Сольна (Швеция) на стадионе Сольна Арена.

Онлайн трансляция матча Швеция - Испания будет доступна в этой новости, начиная с 21:45 по киевскому времени.

В своей истории команды провели между собой 14 матчей, в которых 7 раз побеждали испанцы и 3 раза - шведы. Еще 4 поединка завершились вничью.

В рамках текущего отбора на Евро-2020 команды встречались в июне - тогда “красная фурия“ забила три безответных гола в ворота соперника.

Что касается текущего положения команд в турнирной таблице отбора на Евро-2020, то испанцы занимают первое место в группе F, имея в своем активе 19 очков после 7-ти поединков (6 побед, 1 ничья). Шведская сборная идет второй с 14-ю баллами (4 победы, 2 ничьи, 1 поражение).

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является сборная Испании. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу "красной фурии" с коэффициентом 1.87, а вот триумф хозяев поля эксперты оценили в 4.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60.

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Теги: сборная Швеции по футболу, сборная Испании по футболу, Евро-2020, онлайн трансляция, футбол, отбор, квалификация
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