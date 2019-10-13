Швеция - Испания: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Сборные Швеции и Испании проведут матч отбора на Евро-2020. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

Во вторник, 15-го октября, сборная Швеции примет национальную команду Испании в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Сольна (Швеция) на стадионе Сольна Арена.

Предыдущая встреча команд в рамках текущего отбора на Евро-2020 состоялась 10-го июня. Тогда победу праздновала сборная Испании, которая на своем поле отправила три безответных гола в ворота соперника.

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры не сомневаются в победе испанской команды. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “красной фурии“ с коэффициентом 1.87 а вот триумф хозяев поля эксперты оценили в 4.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, принимая ставки на триумф испанцев с коэффициентом 1.85, а на шведов - 4.33. Ничью здесь оценили в 3.50.

Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Швеции - 4.50, победа Испании - 1.90, ничья - 3.60.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Швеция - Испания, которая начнется 15-го октября в 21:45 по киевскому времени.