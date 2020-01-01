Франция - Турция: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Сборные Франции и Турции проведут матч отбора на Евро-2020. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

В понедельник, 14-го октября, сборная Франции примет национальную команду Турции в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Сен-Дени (Франция) на стадионе Стад де Франс.

Предыдущая встреча команд в рамках текущего отбора на Евро-2020 состоялась 8-го июня. Тогда победу праздновала сборная Турции, которая отправила два безответных гола в ворота подопечных Дешама. Теперь же французы рассчитывают взять реванш.

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры не сомневаются в победе французской команды. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “трехцветных“ с коэффициентом 1.27 а вот триумф гостей поля эксперты оценили в 12.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.60.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из bet365, принимая ставки на триумф французов с коэффициентом 1.28, а на турков - 10.00. Ничью здесь оценили в 5.25.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Франция - Турция, которая начнется 14-го октября в 21:45 по киевскому времени.