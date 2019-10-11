Франция - Турция: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

Сборные Франции и Турции проведут матч отбора на Евро-2020. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В понедельник, 14-го октября, сборная Франции примет национальную команду Турции в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Сен-Дени (Франция) на стадионе Стад де Франс.

Онлайн трансляция матча Франция - Турция будет доступна в этой новости, начиная с 21:45 по киевскому времени.

В своей истории команды провели между собой 5 матчей, в которых 4 раза побеждали французы и 1 встреча завершилась в пользу турецкой команды. Примечательно, что победу сборная Турции одержала именно в рамках текущего отбора на Евро-2020 - в июне французы потерпели поражение в Турции со счетом 0:2 и теперь рассчитывают взять реванш.

Что касается текущего положения команд в турнирной таблице отбора на Евро-2020, то “трехцветные“ занимают второе место в группе Н, имея в своем активе 18 очков после 7-ти поединков (6 побед, 1 поражение). Турецкая сборная идет первой, также имея 18 баллов (6 побед, 1 поражение).

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является сборная Франции. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “трехцветных“ с коэффициентом 1.27, а вот триумф гостей эксперты оценили в 12.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.60.