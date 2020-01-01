Россия - Шотландия 4:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Сборная России разгромила шотландцев в рамках квалификации на Евро-2020.

Россия - Шотландия: видео голов Getty Images

В рамках седьмого тура отбора на Евро-2020 сборная России на своем поле всухую одолела национальную команду Шотландию.

Первый тайм прошел без голов, однако уже во второй половине встречи хозяева четыре раза поразили ворота соперника. Голами отметились Артем Дзюба (дубль), Магомед Оздоев и Александр Головин.

Смотрите видео голов и обзор матча Россия - Шотландия:

Россия - Шотландия 4:0

Голы: Дзюба, 57, 70, Оздоев, 60, Головин, 84.

Россия: Гильерме - Фернандеш, Семьонов, Джикия, Кудряшов - Оздоев, Баринов, Жирков (Черышев, 66) - Ионов (Ахметов, 80), Дзюба (Комличенко, 86), Головин.

Шотландия: Маршалл - Палмер, Девлин, Малгрю, Робертсон - Макгрегор, Флек (Армстронг, 82), Макгинн - Фрейзер (Кристи, 68), Берк (Шенклед, 46), Снодграсс.

Предупреждение: Флек.