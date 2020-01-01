Сборная Бельгии - первая команда, которая квалифицировалась на Евро-2020

Бельгийцы за три тура до конца отбора гарантировали себе участие на чемпионате Европы 2020 года.

Национальная сборная Бельгии разгромила Сан-Марино со счетом 9:0 в рамках седьмого тура отбора на чемпионат Европы, тем самым добыв свою седьмую кряду победу.

Таким образом, бельгийцы набрали 21 очко и на 11 баллов опережают третью команду группы - Кипр. Поскольку из группы на Евро выходят по две команды, а Бельгия стала недосягаемой для Кипра, то “красные дьяволы“ - первый участник чемпионата Европы.

Смотрите видео голов и обзор матча Бельгия - Сан-Марино.

Предлагаем вам также ознакомиться с результатами всех матчей отбора на Евро-2020, а также с положением команд в турнирных таблицах.