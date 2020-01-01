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Бельгия - Сан-Марино 9:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

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Сборная Бельгии первой квалифицировалась на Евро-2020.

Бельгия - Сан-Марино: видео голов
Бельгия - Сан-Марино: видео голов
twitter.com/BELREDDEVILS

Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и стала первой командой, которая квалифицировалась на грядущий чемпионат Европы.

Дубль на счету Ромелу Лукаку, еще по голу забили Шадли, Альдервейрельд, Тилеманс, Бентеке, Версхарен и Кастань. Один гол и на счету Сан-Марино. Однако, к их несчастью, Бролли отправил мяч в свои ворота.

Смотрите видео голов и обзор матча Бельгия - Сан-Марино:

Бельгия - Сан-Марино 9:0
Голы: Лукаку, 28, 41 Шадли, 31, Бролли, 35 (аг), Альдервейрельд, 43, Тилеманс, 45+1, Бентеке, 79, Версхарен, 84, Кастань, 90.

Бельгия: Куртуа - Альдервейрельд, Вермален, Вертонген - Кастань, Ванакен, Тилеманс, Шадли - Мертенс (Версхарен, 63), Э. Азар (Карраско, 63) - Лукаку (Бентеке, 76).

Сан-Марино: Бенедеттини - Баттистини, Бролли, Симончини, Палацци, Грандони (Лунадеи, 78) - Муларони, Голинуччи, Джарди (Хирш, 46) - Нанни, Берарди (Голинуччи, 46).

Предупреждение: Мертенс - Муларони, Симончини.

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