Нидерланды - Северная Ирландия 3:1 видео голов и обзор матча

Нидерланды на своем поле сумели вырвать победу над Северной Ирландией.

Нидерланды - Северная Ирландия: видео голов Getty Images

В матче отбора на Евро-2020 сборная Нидерландов одолела национальную команду Северной Ирландии со счетом 3:1.

Хозяева поля первыми пропустили - на 76-й минуте отличился Мадженнис, однако уже через четыре минуты Мемфис Депай сравнял счет. В добавленное время голы Люка Де Йонга и того же Депая позволили "оранжевым" отпраздновать победу со счетом 3:1 и сравняться с Северной Ирландией и Германией по очкам. У всех команд по 12 пунктов, но британцы провели на игру больше.

Смотрите видео голов и обзор матча Нидерланды - Северная Ирландия:

Нидерланды - Северная Ирландия 3:1

Голы: Депай, 80, 90+4, Л. Де Йонг, 90+1 - Мадженнис, 76

Нидерланды: Силлессен - Думфрис (Л. Де Йонг, 78), Де Лигт, Ван Дейк, Блинд - Ф. Де Йонг, Де Роон (Ван де Беек, 66), Вейналдум - Бергвейн, Депай, Бабел (Мален, 66)

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл - Смит, Дж. Эванс (Фланаган, 88), Кэткарт, Фергюсон - К. Эванс, С. Дэвис, МакНейр - Сэвилл (Томсон, 83), Лафферти (Мадженнис, 66), Даллас

Предупреждения: Депай - Пикок - Фаррелл, Дж. Эванс, Смит