Хорватия - Венгрия 3:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Два "привоза" Кадара позволили Хорватии громить венгров уже до перерыва.

Хорватия - Венгрия: видео голов Getty Images

В матче отбора на Евро-2020 сборная Хорватия на стадионе в Полюде взяла убедительный реванш у Венгрии за поражение 1:2 во втором туре квалификации.

Еще в первом тайме хорваты забили три гола, причем два из них произошли из-за грубых ошибок защитника киевского Динамо Тамаша Кадара, в результате чего его заменили в перерыве.

Во втором тайме счет мог стать еще больше, но Иван Перишич не реализовал пенальти. Венгрия, хоть и играла уже без удаленного Кляйнгайслера, больше не пропускала - 3:0 в пользу хорватов.

Смотрите видео голов и обзор матча Хорватия - Венгрия:

Хорватия - Венгрия 3:0

Голы: Модрич, 5, Петкович, 24, 42.

Хорватия: Ливакович - Едвай, Ловрен, Вида, Баришич - Модрич (Ковачич, 67), Брозович - Ребич, Ракитич (Влашич, 74), Перишич (Брекало, 60) - Петкович.

Венгрия: Гулаши - Ловренчич, Корхут, Орбан, Кадар (Ланг, 46) - Кляйнгайслер, Вида - Джуджак (Надь, 60), Холмак, Шаллаи (Варга, 76) - Салаи.

Предупреждения: Вида, Брозович - Кляйнгайслер, Ловренчич.

Удаление: Кляйнгайслер, 56 (вторая желтая).

На 56-й минуте Перишич не реализовал пенальти.