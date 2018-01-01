Нидерланды вырвали победу у Северной Ирландии в концовке матча

Подопечные Кумана не без проблем, но смогли добыть три очка в матче отбора на Евро-2020.

В матче отбора на Евро-2020 сборная Нидерландов на своем поле в Роттердаме принимала одного из главный своих конкурентов в группе С - Северную Ирландию.

Подопечные Рональда Кумана, проигрывая по ходу встречи, смогли невероятным образом перевернуть ход поединка за считанные минуты и в конечном итоге добыть столь необходимые три очка (3:1).

Первый тайм, как и ожидалось, прошел под диктовку сборной Нидерландов. Сначала "оранжевые" пытались найти путь к воротам соперника через короткий пас, а уже после начали задействовать навесы с флангов, так как североирландцы очень плотно оборонялись, прессинговали и пытались подловить более сильного оппонента на контратаке.

Хоть по владению мячом в первой половине встречи было громадное преимущество хозяев (74 на 26), трудно сказать, что Северная Ирландия проиграла первый тайм. Островитяне своими слаженными действиями в обороне не позволили создать сопернику ничего, что по-настоящему угрожало бы их воротам.

Второй тайм начался куда веселее и интереснее. Удивили в большей степени игроки Северной Ирландии. Оглянувшись на их "автобус" в первой половине, после перерыва "Зелено-белая армия" начала пробовать проводить свои атаки. Да, опасней были голландцы, но это воспринимается, как должное.

Подопечные Кумана начали активно задействовать фланги, а после простреливать в штрафную. К слову, забивать Нидерланды могли еще раньше, но вингер Бабел принимал неправильные решения, делал ненужные касания, пасы и прочее, когда от него требовалось просто пробить. Пока Бабел думал, защита соперника его обкрадывала и начинала строить свою атаку. Ожидаемо 32-летний нападающий позже был заменен.

Пока голландский вингер Бергвайн носился по бровке, а хавбек Вейналдум расстреливал ворота, Северная Ирландия создала момент из ничего и первой открыла счет в этом поединке. На 75-й минуте Макгенис выиграл верховую борьбу у Блинда и точным ударом головой отправил мяч в сетку - 0:1.

После этого "оранжевым" явно нечего было терять. Куман выпустил Люка де Йонга вместо защитника, и начались систематические высокие навесы на габаритного форварда.

Переворот произошел в последние 10 минут основного времени. Сначала на 81 минуте молодой Мален, вышедший на замену, нашел в чужой штрафной площади Депая своим прострелом, после чего нападающему оставалось точно попасть в угол - 1:1.

Потом уже в компенсированное арбитром время навес с фланга наконец-то дошел до Люка де Йонга, который забивал буквально впритык к воротам - 2:1. Казалось бы, заслуженная победа сборной Нидерландов, но и это был не конец. Гости, отправившись на последний штурм всей командой, нарвались на контратаку, которой воспользовался Мемфис Депай и записал на свой счет дубль - 3:1.

Благодаря этой победе подопечные Кумана возглавили группу С, опередив Германию и Северную Ирландию, тогда как сами североирландцы, вероятно, потеряли шансы на выход в групповую стадию Евро-2020.

Нидерланды — Северная Ирландия 3:1

Голы: Депай, 80, 90+4, Л. Де Йонг, 90+1 — Мадженнис, 76

Нидерланды: Силлессен — Думфрис (Л. Де Йонг, 78), Де Лигт, Ван Дейк, Блинд — Ф. Де Йонг, Де Роон (Ван де Беек, 66), Вейналдум — Бергвейн, Депай, Бабел (Мален, 66)

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Смит, Дж. Эванс (Фланаган, 88), Кэткарт, Фергюсон — К. Эванс, С. Дэвис, МакНейр - Сэвилл (Томсон, 83), Лафферти (Мадженнис, 66), Даллас

Предупреждения: Депай — Пикок-Фаррелл, Дж. Эванс, Смит