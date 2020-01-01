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Кадар "привез" гол в свои ворота в матче с Хорватией

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Защитник Динамо допустил непростительную ошибку в матче квалификации Евро-2020.

Тамаш Кадар (слева) в матче с Хорватией
Тамаш Кадар (слева) в матче с Хорватией
Getty Images

Защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар стал виновником первого пропущенного гола в рамках матча отбора на Евро-2020 против Хорватии.

На пятой минуте матча футболист допустил грубейшую ошибку в центре поля и позволил Луке Модричу спокойно пробить вратаря.

Вашему вниманию гол Луки Модрича:

Отметим, что по состоянию на 60-ю минуту матча Венгрия уступает со счетом 3:0.

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Теги: футбол, Тамаш Кадар, Динамо, сборная Хорватии, Евро-2020
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