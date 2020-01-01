Полузащитник сборной Литвы: Постараемся дать бой Украине

Саулюс Миколюнас признался, что команда серьезно настроена на поединок.

Полузащитник сборной Литвы Саулюс Миколюнас поделился своими ожиданиями от матча отбора на Евро-2020 против Украины.

“Настрой у ребят самый серьезный, они постараются дать бой сопернику. Команды будут решать разные задачи.

Конечно, наша главная цель - взять очки в матче с Украиной. Любой достойный результат нас устроит“, - сказал Миколюнас.

Матч Украина - Литва состоится завтра, 11-го октября, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украина. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).