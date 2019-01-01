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Тренер Литвы: Сборная Украины хорошо укомплектована на всех позициях

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Вальдас Урбонас считает, что его подопечные должны заслужить почет болельщиков своей игрой.
Вальдас Урбонас
Вальдас Урбонас
lff.lt

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас прокомментировал предстоящий матч с Украиной в рамках квалификации Евро-2020.

“Сборная Украины очень хорошо укомплектована на всех позициях, о чем мы убедились в первой игре у нас в Вильнюсе. Мы сделали выводы после нашей первой встречи и постараемся не допускать те ошибки, которые делали.

Подготовке в игре мешали травмы некоторых наших ключевых игроков. С другой стороны, это хорошая возможность проявить себя нашим другим игрокам“.

Наставник также отметил важность поддержки трибун.

“Во-первых, наш стадион не поддерживает нас таким масштабом, как стадион в Харькове. Во-вторых, тот поединок был похож на игру сборной Украины дома, а не на выезде.

Мы должны заслужить почет своей игрой, а не брать просто количеством болельщиков. Поэтому будем ждать последующие игры в Вильнюсе или может быть в Каунасе. Попробуем себя проявить“, - сказал специалист на пресс-конференции.

Матч Украина - Литва состоится завтра, 11-го октября, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украина. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная Украины по футболу, сборная Литвы
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