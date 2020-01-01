Бразилия и Сенегал разошлись миром

Команды сыграли вничью в рамках товарищеского поединка.

Товарищеский матч между сборными Бразилии и Сенегала завершился вничью. Сначала бразильцы усилиями Фирмино вышли вперед, но в конце первого тайма Дьеду реализовал пенальти.

Бразилия - Сенегал - 1:1

Голы: Фирмино, 9 - Дьеду, 45+1 (с пенальти)

Бразилия: Эдерсон - Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Алекс Сандро (Лоди, 79) - Артур (Матеус, 68), Каземиро, Коутиньо (Ришарлисон, 72) - Жезус, Фирмино (Эвертон, 59), Неймар

Сенегал: Гомис - Коли, Сане, Кулибали, Гассама - Куяте (С. Сарр, 66), Гуйе (Ндиайе, 79) - Мане, Дьятта, И. Сарр (Тьюб, 90+3) - Дьеду (Х. Диалло, 78)

Предупреждения: Маркиньос, Алекс Сандро — Куяте, Кулибали