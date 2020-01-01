Роберто Карлос: С Роналдо я спал чаще, чем со своей женой

Карлос позволял себе лишнего.

Бывший защитник Реала и сборной Бразилии Роберто Карлос признался, что во времена выступления за мадридский клуб игроки позволяли себе часто расслабляться.

Читай также: Роналдиньо сыграет в товарищеском матче за колумбийский клуб

“Сейчас, когда я вспоминаю все происходившее в те годы, думаю: как нам удавалось все делать? Всё это безумие! После каждой игры нас ждали частные самолеты.

Мы встречались в закрытом терминале аэропорта Мадрида, Бекхэм летел в одну сторону, Фигу и Зидан - в другую. Роналдо и я отправлялись куда-то еще. И нам всегда надо было тренироваться уже через день!

Я молился, чтобы матч был в субботу. Тогда я мог в воскресенье полететь на гонку Формулы-1. Везде были частные самолеты, какое-то безумие.

Впервые я встретил Роналдо в 1993 году. С тех пор мы всегда жили в одной комнате. Я спал с ним чаще, чем с моей женой“, - приводит слова Карлоса AS.

Напомним, что у бывшего игрока сборной Бразилии отобрали два паспорта.