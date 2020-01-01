Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роберто Карлос: С Роналдо я спал чаще, чем со своей женой

Комментариев: 0
Карлос позволял себе лишнего.
Роберто Карлос и Роналдо
Роберто Карлос и Роналдо
Getty Images

Бывший защитник Реала и сборной Бразилии Роберто Карлос признался, что во времена выступления за мадридский клуб игроки позволяли себе часто расслабляться.

Читай также: Роналдиньо сыграет в товарищеском матче за колумбийский клуб

“Сейчас, когда я вспоминаю все происходившее в те годы, думаю: как нам удавалось все делать? Всё это безумие! После каждой игры нас ждали частные самолеты.

Мы встречались в закрытом терминале аэропорта Мадрида, Бекхэм летел в одну сторону, Фигу и Зидан - в другую. Роналдо и я отправлялись куда-то еще. И нам всегда надо было тренироваться уже через день!

Я молился, чтобы матч был в субботу. Тогда я мог в воскресенье полететь на гонку Формулы-1. Везде были частные самолеты, какое-то безумие.

Впервые я встретил Роналдо в 1993 году. С тех пор мы всегда жили в одной комнате. Я спал с ним чаще, чем с моей женой“, - приводит слова Карлоса AS. 

Напомним, что у бывшего игрока сборной Бразилии отобрали два паспорта.

Поделись:
Теги: Роберто Карлос, Роналдо, Реал Мадрид
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь