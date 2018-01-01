Клопп: Сейчас я не хочу возглавлять сборную Германии
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Германии в 2022 году, после окончания контракта.
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“Я ничего не могу сказать на эту тему. Не знаю, хотел ли бы я получить эту работу. Если говорить про сегодняшний день, то у меня нет такого желания.
Прямо сейчас я абсолютно счастлив там, где нахожусь, и это самая важная вещь во всей этой истории.
Я также не могу на сто процентов быть уверенным, что я правильный человек для работы в сборной. Если когда-то в будущем этот вопрос снова встанет, я подумаю. Но не сейчас“, - цитирует слова Клоппа Bild.
Напомним, что Клопп признан лучшим тренером сезона по версии ФИФА.
Отметим, что сборная Германия сыграла вничью в товарищеском матче против Аргентины.
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