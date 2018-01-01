Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клопп: Сейчас я не хочу возглавлять сборную Германии

Комментариев: 0
Клопп доволен работой на клубном уровне.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Германии в 2022 году, после окончания контракта. 

Читай также: Моуринью отказался возглавлять французский клуб

“Я ничего не могу сказать на эту тему. Не знаю, хотел ли бы я получить эту работу. Если говорить про сегодняшний день, то у меня нет такого желания.

Прямо сейчас я абсолютно счастлив там, где нахожусь, и это самая важная вещь во всей этой истории.

Я также не могу на сто процентов быть уверенным, что я правильный человек для работы в сборной. Если когда-то в будущем этот вопрос снова встанет, я подумаю. Но не сейчас“, - цитирует слова Клоппа Bild.

Напомним, что Клопп признан лучшим тренером сезона по версии ФИФА.

Отметим, что сборная Германия сыграла вничью в товарищеском матче против Аргентины.

Поделись:
Теги: Юрген Клопп, сборная Германия по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь