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Скандал дня: Жена Руни обвинила супругу Варди в сливе приватной информации таблоидам

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Отношения между женами бывших партнеров по сборной Англии накалились.
Уэйн Руни и Колин Руни
Уэйн Руни и Колин Руни
instagram.com/coleen_rooney/

Колин Руни, супруга нападающего Ди Си Юнайдет Уэйна Руни, обвинила беременную жену Джеймса Варди Ребекку в том, что она сливала информацию из ее приватных историй в Instagram британскому таблоиду The Sun.

“Несколько последних лет кто-то передавал информацию в The Sun о том, что я публиковала в приватных сториз. Очень много информации обо мне, моих близких и семье сливалось в прессу - без разрешения и уведомления. Я нашла способ узнать, кто это был.

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Я закрыла доступ к сториз всем, кроме одного аккаунта, и пять месяцев постила фальшивую информацию, чтобы посмотреть, попадет ли это в таблоид. Это произошло. Теперь я знаю, кто в этом виноват.

У меня есть скриншоты, которые доказывают, что сториз видел только один человек. Это - Ребекка Варди“, - написала Колин Руни на своей страничке в Twitter.

Супруга Варди не оставила публикацию Колин без ответа, приведя интересные аргументы своей невиновности.

“Я сказала тебе по телефону, что ты должна была сообщить о своих подозрениях. Я никогда никому ничего о тебе не рассказывала, это могут подтвердить журналисты, которые не раз пытались выведать у меня информацию.

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За эти годы многие люди имели доступ к моему аккаунту, и на этой неделе я обнаружила в подписках людей, которых не знаю и которых никогда не фолловила сама. Серьезно, мне ведь не нужны деньги, зачем бы я сливала твои сториз?

Ты мне нравилась, и мне жаль, что ты так поступила. Особенно, когда я на таком сроке беременности. Мне мерзко, что мне приходится отрицать подобные обвинения. Ты должна была сразу позвонить мне“, - написала Ребекка.

Ранее сообщалось, что жена Руни потребовала от игрока покинуть США из-за слухов об очередной измене.

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Теги: Уэйн Руни, Джейми Варди, футбол, вне игры, скандал, семья
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