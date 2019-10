Скандал дня: Жена Руни обвинила супругу Варди в сливе приватной информации таблоидам

Колин Руни, супруга нападающего Ди Си Юнайдет Уэйна Руни, обвинила беременную жену Джеймса Варди Ребекку в том, что она сливала информацию из ее приватных историй в Instagram британскому таблоиду The Sun.

“Несколько последних лет кто-то передавал информацию в The Sun о том, что я публиковала в приватных сториз. Очень много информации обо мне, моих близких и семье сливалось в прессу - без разрешения и уведомления. Я нашла способ узнать, кто это был.

Я закрыла доступ к сториз всем, кроме одного аккаунта, и пять месяцев постила фальшивую информацию, чтобы посмотреть, попадет ли это в таблоид. Это произошло. Теперь я знаю, кто в этом виноват.

У меня есть скриншоты, которые доказывают, что сториз видел только один человек. Это - Ребекка Варди“, - написала Колин Руни на своей страничке в Twitter.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1