Скалони: Мы не сдались в мачте против Германии

Главный тренер Аргентины доволен, что команда проявила характер.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал итог товарищеского матча против Германии(2:2).

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“В этой игре мы стали более зрелыми. Мы совершили две-три ошибки в первом тайме, но после перерыва взяли себя в руки, стали проявлять больше терпения.

Из этого матча можно вынести много положительного. Я впечатлен самоотдачей игроков, при счете 0:2 мы не сдались“, - цитирует слова Скалони Besoccer.

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