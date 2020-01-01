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Скалони: Мы не сдались в мачте против Германии

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Главный тренер Аргентины доволен, что команда проявила характер.
Лионель Скалони
Лионель Скалони
Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал итог товарищеского матча против Германии(2:2).

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“В этой игре мы стали более зрелыми. Мы совершили две-три ошибки в первом тайме, но после перерыва взяли себя в руки, стали проявлять больше терпения.

Из этого матча можно вынести много положительного. Я впечатлен самоотдачей игроков, при счете 0:2 мы не сдались“, - цитирует слова Скалони Besoccer.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Германия - Аргентина.

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Теги: Лионель Скалони, сборная Аргентина, сборная Германии, товарищеский матч
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