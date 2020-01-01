Лев: Досадно упускать победу, когда ведешь 2:0
Главный тренер сборной Гермнии Йоахим Лев прокомментировал результат матча с Аргентиной (2:2)
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“В первом тайме мы играли очень отважно, быстро атаковали, было много хороших эпизодов.
Аргентина сильно провела второй тайм, показав мастерство. Мы стали чаще терять мяч, пропал кураж.
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Мы не смогли показать свою игру на протяжении всего матча, но я очень доволен самоотдачей игроков. Здорово сыграли и те, кто не часто выступает за сборную.
Всегда досадно упускать победу после того, как ведешь в счете 2:0. Но к молодым игрокам нужно относиться снисходительнее“, - приводит слова Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.
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