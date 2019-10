Промах дня: Футболист два раза подряд не забил гол, находясь прямо возле линии ворот

Нападающий Ахмед Джиндоян, который выступает за клуб Алашкерт II во второй лиге Армении, совершил два невероятных промаха за одну минуту.

Джиндоян воспользовался ошибкой защитника команды соперника и сумел выбежать на свидание с кипером.

Правда, выход к воротам соперника не помог Ахмеду забить - за несколько мгновений он дважды не сумел отправить мяч в сетку.

Scoring a free goal is not always an easy task 😆

Ahmed Jindoyan from FC #Alashkert II misses double chance!#football #futbol #futebol #footballvideos #footballvideo #footballvids #footballfunny #funnyfootball #ilovefootball #armenia #footballjokes #footballmiss #footballjoke pic.twitter.com/K79lNpHYOH