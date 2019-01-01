Легендарный Чех начал карьеру хоккеиста

Известный футбольный голкипер решил опробовать свои силы в другом виде спорта.

Легендарный экс-вратарь лондонских Арсенала и Челси Петер Чех принял решение начать хоккейную карьеру и уже присоединился к одному клубу.

Как сообщает официальный сайт хоккейного клуба Гилфорд Феникс, Чех подписал контракт с командой и стал вратарем клуба. Отметим, что Гилфорд Феникс выступает в четвертом дивизионе хоккейных лиг Великобритании.

“Мы невероятны рады, что Петр присоединился к нам. Ждем, когда сможет увидеть его в игре в уик-энде. Он значительно прибавил с тех пор, как я первый раз увидел его на льду“, - скаазал главный тренер клуба Милос Меличерик.

“Рад возможности играть за Феникс и получить игровой опыт. Надеюсь, что помогу им достичь целей. После 20 лет в профессиональном футболе прекрасно попробовать себя в игре, которую я люблю с детства“, - отметил Чех.

Отметим, что Петр Чех после завершения карьеры получил пост технического директора Челси.

Ранее сообщалось, что легендарный немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры.