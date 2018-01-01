Германия - Аргентина 2:2 видео голов и обзор матча
Аргентинцы сумели вырвать ничью в товарищеском поединке.
Сборная Германии упустила победу над Аргентиной в рамках товарищеского поединка, имея преимущество в два мяча.
Подопечные Лева лидировали вплоть до середины второго тайма, однако растеряли свое преимущество и поединок завершился вничью.
Смотрите видео голов и обзор матча Германия - Аргентина:
Германия - Аргентина 2:2
Голы: Гнабри, 15, Хаверц, 22 - Аларио, 66, Окампос, 85
Германия: Тер Штеген - Клостерманн, Кох, Зюле, Халстенберг - Киммих, Джан - Гнабри (Сердар, 72), Хаверц (Руди, 83), Брандт (Амири, 66) - Вальдшмидт
Аргентина: Марчесин - Фойт, Отаменди, Рохо (Акунья, 46), Тальяфико - Паредес, Перейра (Саравия, 76), Де Пауль (Родригес, 90+3) - Корреа (Окампос, 46), Дибала (Аларио, 66), Мартинес
Предупреждения: Киммих - Отаменди, Де Поль, Окампос
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