Германия - Аргентина 2:2 видео голов и обзор матча

Аргентинцы сумели вырвать ничью в товарищеском поединке.

Германия - Аргентина: видео голов Getty Images

Сборная Германии упустила победу над Аргентиной в рамках товарищеского поединка, имея преимущество в два мяча.

Подопечные Лева лидировали вплоть до середины второго тайма, однако растеряли свое преимущество и поединок завершился вничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Германия - Аргентина:

Германия - Аргентина 2:2

Голы: Гнабри, 15, Хаверц, 22 - Аларио, 66, Окампос, 85

Германия: Тер Штеген - Клостерманн, Кох, Зюле, Халстенберг - Киммих, Джан - Гнабри (Сердар, 72), Хаверц (Руди, 83), Брандт (Амири, 66) - Вальдшмидт

Аргентина: Марчесин - Фойт, Отаменди, Рохо (Акунья, 46), Тальяфико - Паредес, Перейра (Саравия, 76), Де Пауль (Родригес, 90+3) - Корреа (Окампос, 46), Дибала (Аларио, 66), Мартинес

Предупреждения: Киммих - Отаменди, Де Поль, Окампос