Сборная Аргентины совершила камбэк в гостях у Германии

Германия упустила победу над Аргентиной, ведя в два мяча.

Сборные Германии и Аргентины в Дортмунде провели товарищеский матч. Аргентина играла без многих звезд во главе с дисквалифицированным Лионелем Месси, а в составе сборной Германии не нашлось места ни одному чемпиону мира 2014 года, что случилось впервые под руководством Лева.

Германия доминировала в первом тайме и обеспечилась себе до перерыва комфортное преимущество в два мяча. Сперва Серж Гнабри замкнул прострел Клостерманна, а потом та же связка привела к второму взятию ворот - Клостерманн перехватил мяч на своей половине поля, ускорился и отдал на Гнабри, который прострелил в штрафную, где Хавертц отправил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме Германия сбавила темп, а удачные замены позволили аргентинцам отыграться благодаря вступившим в игру со скамейки двум Лукасам – Аларио и Окампосу.

Германия — Аргентина 2:2

Голы: Гнабри, 15, Хаверц, 22 — Аларио, 66, Окампос, 85

Германия: Тер Штеген — Клостерманн, Кох, Зюле, Халстенберг — Киммих, Джан — Гнабри (Сердар, 72), Хаверц (Руди, 83), Брандт (Амири, 66) — Вальдшмидт

Аргентина: Марчесин — Фойт, Отаменди, Рохо (Акунья, 46), Тальяфико — Паредес, Перейра (Саравия, 76), Де Пауль (Родригес, 90+3) — Корреа (Окампос, 46), Дибала (Аларио, 66), Мартинес

Предупреждения: Киммих — Отаменди, Де Поль, Окампос