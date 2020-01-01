Моуринью отказался возглавлять французский клуб

Португалец не захотел работать в Лионе.

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавлять Лион, по информации RMC Sport.

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Как сообщает источник, специалист поблагодарил за предложение возглавить клуб, но отказался.

Моуринью хочет возглавить английский клуб, где проживает его семья.

Ранее сообщалось, что португалец может возглавить Тоттенхэм.

Отметим, что Моуринью является запасным вариантом в случае увольнения Зидана из Реала.