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Моуринью отказался возглавлять французский клуб

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Португалец не захотел работать в Лионе.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавлять Лион, по информации RMC Sport. 

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Как сообщает источник, специалист поблагодарил за предложение возглавить клуб, но отказался.

Моуринью хочет возглавить английский клуб, где проживает его семья.

Ранее сообщалось, что португалец может возглавить Тоттенхэм.

Отметим, что Моуринью является запасным вариантом в случае увольнения Зидана из Реала.

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Теги: Жозе Моуринью, Лион, футбол
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