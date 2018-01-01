Битва редакций: рулька под чай и пощада от «наших»

Редакция Bigmir)net бросает вызов Football.ua и Isport.ua совместно с Parimatch.

Час “Х“ настал! Битва редакций стартует. Bigmir)net вступает в захватывающее сражение с Football.ua и Isport.ua при поддержке Parimatch в прогнозировании спортивных событий до конца этого года.

В первом туре битвы каждая редакция подготовит три ставки. Две из них будут ординарами, а третья экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги первого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей. Первый наш прогноз - победитель дебютного тура Битвы редакций: Bigmir)net.

Банк на три месяца: 4500 грн

Верим в карлика против Роналду

Португалия - Люксембург (11 октября)

Прогноз: Португалия (3.5) меньше

Коэффициент: 1,70

Ставка: 50

Пусть Люксембург и является карликом на географической карте, но с точки зрения футбола это уже давно не так. Португалия, конечно же, попытается обыграть скромного соперника и приблизиться к сборной Украины, но люксембуржцы давно не пропускают более трех мячей за матч и почему бы не дать бой высокомерным португальцам во главе с Роналду? К тому же, подопечным Сантуша нужно просто набрать три очка, ведь самый сложный матч, против сборной Украины, впереди. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 57%.

Англичане запьют рульку чаем

Чехия - Англия (11 октября)

Прогноз: фора Англии (-1.0)

Коэффициент: 1,79

Ставка: 100 грн

Сборная Англии традиционно хорошо проводит отборочные циклы к большим турнирам. В последних четырех матчах команда Саутгейта забила сумасшедшие 19 мячей. Косово, Англия и Чехия получили по пять голов и только болгары “довольствовались“ четырьмя. Чехи идут на втором месте группы, но не должны доставить серьезные проблемы англичанам. У ведущих игроков команды Саутгейта не все ладится в клубах, а потому данная встреча должна послужить психологической разрядкой.

Пощада от «наших» и безнадежные латвийцы

Украина – Литва (11 октября)

Прогноз: фора Литвы (+3.0)

Коэффициент: 1,57

Сборная Украины в эту международную паузу сыграет против Литвы и Португалии. Особого смысла “умирать“ на поле против литовцев, которые, кажется, уже надеются только на баскетбол, нет. Нужно просто набрать три балла и собираться с силами на Португалию. Двух голов подопечным Андрея Шевченко хватит, чтобы чувствовать себя надежно.

Латвия – Польша (10 октября)

Прогноз: фора Польши (-1.5)

Коэффициент: 1.4

Польша, лидер группы, отправится в гости к главному аутсайдеру. Латвийцы за шесть матчей пропустили двадцать один гол. Что помешает полякам забить хотя бы два-три? Непонятно. Латвийцы, кроме того, вряд ли находятся в хорошем расположении духа из-за результатов. Поляки, в свою очередь, не должны позволить своим противникам приблизиться в турнирной таблице. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 68%.

Общий коэффициент: 2.19

Ставка: 70 грн

Итак, в текущей международной паузе мы возлагаем надежды на Англию, которая любит повеселиться в этом отборе, и аккуратность Украины и Португалии перед очной встречей. Польша, в свою очередь, не должна оставлять шансов сборной Латвии.

Для увеличения нашего банка будет достаточно, чтобы «зашло» хотя бы две ставки, но верим в успех по всем фронтам. К тому же, у наших ставок возможен возврат.