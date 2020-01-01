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Мертенс показал голый зад на общем фото сборной Бельгии

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Бельгийский хавбек опубликовал снимок на своей странице в социальной сети Instagram.
Дрис Мертенс
Дрис Мертенс
Getty Images

Полузащитник сборной Бельгии и итальянского Наполи Дрис Мертенс на своей страничке в Instagram опубликовал забавную фотографию, на которой показал свой голый зад.

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Мертенс “украсил“ своей пятой точкой общий снимок своих партнеров по команде, попав на задний план фотографии.

“Это фото меня и команды победителей“, - написал Мертенс в комментарии под публикацией.

Игроки сборной Бельгии и Дрис Мертенс на заднем плане
Игроки сборной Бельгии и Дрис Мертенс на заднем плане
instagram.com/driesmertens/

Ранее сообщалось, что украинский игрок Динамо-Брест Артем Милевский опубликовал фото, на котором предстал в новом образе.

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Теги: Дрис Мертенс, сборная Бельгии по футболу, футбол, вне игры, фото, прикол
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