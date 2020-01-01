Мертенс показал голый зад на общем фото сборной Бельгии
Бельгийский хавбек опубликовал снимок на своей странице в социальной сети Instagram.
Полузащитник сборной Бельгии и итальянского Наполи Дрис Мертенс на своей страничке в Instagram опубликовал забавную фотографию, на которой показал свой голый зад.
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Мертенс “украсил“ своей пятой точкой общий снимок своих партнеров по команде, попав на задний план фотографии.
“Это фото меня и команды победителей“, - написал Мертенс в комментарии под публикацией.
Ранее сообщалось, что украинский игрок Динамо-Брест Артем Милевский опубликовал фото, на котором предстал в новом образе.
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