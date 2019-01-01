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Чехия - Англия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

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Сборные Англии и Чехии проведут матч отбора на Евро-2020. Узнай, где можно посмотреть этот матч в прямом эфире.
Чехия - Англия: где смотреть матч
Чехия - Англия: где смотреть матч
Getty Images

В пятницу, 11-го октября, сборная Чехии примет национальную команду Англии в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Праге (Чехия) на стадионе Синобо.

Где смотреть матч Чехия - Англия? В Украине в прямом эфире эту игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч Чехия - Англия.

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