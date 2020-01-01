Нидерланды - Северная Ирландия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Сборная Нидерландов примет Северную Ирландию в рамках отбора на Евро-2020. Узнай, где можно посмотреть этот матч в прямом эфире.

В четверг, 10-го октября, сборная Нидерландов примет национальную команду Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Роттердаме (Нидерланды) на стадионе Фейеноорд.

Где смотреть матч Нидерланды - Северная Ирландия? В Украине в прямом эфире данное противостояние можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 10-го октября.

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