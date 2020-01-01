Чехия - Англия: прогноз и ставки букмекеров на отборочный матч к Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии проведут матч отбора на Евро-2020. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

В пятницу, 11-го октября, сборная Чехии примет национальную команду Англии в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Праге (Чехия) на стадионе Синобо.

В рамках нынешней квалификации на Евро-2020 команды уже встречались - в марте англичане разгромили чехов со счетом 5:0. Всего же в своей истории Англия и Чехия сыграли трижды - два раза победу праздновала команда Туманного Альбиона, а одна встреча завершилась вничью (статистика встреч не учитывает поединки Англии против Чехословакии).

Что касается предстоящего поединка, то фаворитом считается сборная Англии. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу подопечных Саутгейта с коэффициентом 1.45, а вот триумф хозяев поля эксперты оценили в 7.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.60.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, принимая ставки на победу "трех львов" с коэффициентом 1.40, а на чешскую команду - 8.00. Ничью здесь оценили в 4.60.

Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Чехии - 8.00, победа Англии - 1.45, ничья - 4.75.