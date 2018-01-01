Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тер Штеген: У нас хорошие отношения с Нойером

Комментариев: 0
В сборной Германии нет конфликта.
Нойер и Тер Штеген
Нойер и Тер Штеген
Getty Images

Вратарь Барселоны Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал соперничество с Мануэлем Нойером в сборной Германии.

Читай также: Бех-Романчук: Были мысли вообще не ехать на чемпионат мира

“Мы с Нойером профессионально относимся к этой ситуации. Как я уже говорил, все хотят играть в сборной, и все прилагают для этого максимальные усилия.

Но все это в любом случае вопрос профессионализма. И, безусловно, это также значит, что ты должен хорошо относиться к остальным. У нас хорошие отношения.

Мы будем поддерживать друг друга вне зависимости от того, как все сложится. Я спокоен, как и Мануэль. Говорить о чем-то громком между нами сейчас нельзя“, - цитиурет слова Тер Штегена Goal.com.

Отметим, что Бавария угрожала сборной Германии бойкотом.

Поделись:
Теги: Марк-Андре Тер Штеген, Мануэль Нойер, сборная Германии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь