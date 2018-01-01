Тер Штеген: У нас хорошие отношения с Нойером
В сборной Германии нет конфликта.
Вратарь Барселоны Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал соперничество с Мануэлем Нойером в сборной Германии.
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“Мы с Нойером профессионально относимся к этой ситуации. Как я уже говорил, все хотят играть в сборной, и все прилагают для этого максимальные усилия.
Но все это в любом случае вопрос профессионализма. И, безусловно, это также значит, что ты должен хорошо относиться к остальным. У нас хорошие отношения.
Мы будем поддерживать друг друга вне зависимости от того, как все сложится. Я спокоен, как и Мануэль. Говорить о чем-то громком между нами сейчас нельзя“, - цитиурет слова Тер Штегена Goal.com.
Отметим, что Бавария угрожала сборной Германии бойкотом.
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