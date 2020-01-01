Нидерланды - Северная Ирландия: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии проведут матч отбора на Евро-2020. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 10-го октября, сборная Нидерландов примет национальную команду Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Роттердаме (Нидерланды) на стадионе Фейеноорд.

В рамках нынешней квалификации на Евро-2020 команды встречаются впервые. Всего же в своей истории Нидерланды и Северная Ирландия провели между собой 6 матчей, из которых в трех победили “оранжевые“, в одном - Северная Ирландия и две встречи завершились вничью.

Что касается предстоящего поединка, то фаворитом считается сборная Нидерландов. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1.18, а вот триумф гостей эксперты оценили в 21.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 7.20.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, принимая ставки на триумф хозяев поля с коэффициентом 1.15, а на гостей - 19.00. Ничью здесь оценили в 7.50.

Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Нидерландов - 1.18, победа Северной Ирландии - 19.00, ничья - 8.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Нидерланды - Северная Ирландия, которая начнется 11-го октября в 21:45 по киевскому времени.