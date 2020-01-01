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Исландия - Франция: прогноз и ставки букмекеров на отборочный матч к Евро-2020

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Сборные Исландии и Франции проведут матч отбора на Евро-2020. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.
Исландия - Франция: ставки букмекеров
Исландия - Франция: ставки букмекеров
Getty Images

В пятницу, 11-го октября, сборная Исландии примет национальную команду Франции в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Рейкьявике (Исландия) на стадионе Лейгардальсведлюр.

В своей истории команды провели между собой 14 матчей, в которых 10 раз побеждали французы и 4 поединка завершились вничью. В рамках нынешней квалификации на Евро-2020 команды встречались в марте. Тогда сборная Франции разгромила соперника со счетом 4:0

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры не сомневаются в победе французской команды. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “трехцветных“ с коэффициентом 1.48 а вот триумф хозяев поля эксперты оценили в 7.60. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.40.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, принимая ставки на триумф французов с коэффициентом 1.42, а на “викингов“ - 7.50. Ничью здесь оценили в 4.50.

Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Исландии - 8.50, победа Франции - 1.45, ничья - 4.50.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Исландия - Франция, которая начнется 11-го октября в 21:45 по киевскому времени.

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